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В областной столице сгорел трамвай

19 февраля 2018 в 12:17

Утром 19 февраля в Кемерове загорелся следующий по маршруту трамвай. Очевидцы ЧП поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях.

По словам свидетелей, возгорание транспортного средства произошло на остановке «Профсоюзная». Как рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса, сигнал поступил в дежурную часть в 10:01. На момент прибытия первого подразделения пассажиров в трамвае не было.

Судя по снимкам пострадала передняя часть трамвая.

В настоящее время на месте продолжают работать специалисты. Причина возгорания устанавливается.

Фото: «Регион-42»


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