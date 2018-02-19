В областной столице сгорел трамвай

Утром 19 февраля в Кемерове загорелся следующий по маршруту трамвай. Очевидцы ЧП поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях.

По словам свидетелей, возгорание транспортного средства произошло на остановке «Профсоюзная». Как рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса, сигнал поступил в дежурную часть в 10:01. На момент прибытия первого подразделения пассажиров в трамвае не было.

Судя по снимкам пострадала передняя часть трамвая.

В настоящее время на месте продолжают работать специалисты. Причина возгорания устанавливается.

Фото: «Регион-42»