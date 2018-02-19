Пожар в Заводском районе Кемерова: погибла семья с ребёнком

Днем 18 февраля в Заводском районе областной столицы загорелся частный жилой дом. Причиной возгорания стала зола, которую хозяева складировали на веранде.

После тушения огня спасатели обнаружили в сгоревшем доме тела 44-летней хозяйки и двух её дочерей в возрасте 19 и 10 лет. По версии следствия, причиной трагедии стало неосторожное обращение с продуктами горения - хозяева дома складировали на веранде золу, которая в итоге задымилась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. На семью запрошен характеризующий материал.