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В Кузбассе влюбленная пара насмерть отравилась газом в гараже

19 февраля 2018 в 14:47

Трагедия случилась в ночь на 18 февраля в Анжеро-Судженске. Двое молодых людей 19 и 16 лет задохнулись в салоне заведенного автомобиля в гараже.

По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, 19-летний парень и 16-летняя девушка гуляли вместе на улице и в какой-то момент решили погреться в гараже. Молодой человек открыл своим ключом гараж и завел машину.

Когда пострадавших нашли, топливо в баке автомобиля уже отсутствовало. Пострадавшие скончались по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Известно, что семьи молодых людей характеризуются положительно. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая. По предварительной версии, причиной смерти парня и девушки стало отравление выхлопными газами.

 


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