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В Прокопьевске автомобиль улетел с моста в реку

19 февраля 2018 в 15:41

Инцидент произошел поздним вечером 18 февраля в Зенковском районе города в около здания №40 по улице Переходная.

По информации ГИБДД Кузбасса, в 23:35 таксист на автомобиле ВАЗ-2109, двигаясь в направлении улицы Верхней, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. В результате машина съехала с моста в реку. Как отметили в ведомстве, авария произошла в условиях снегопада, на данном участке дороги зафиксированы недостатки зимнего содержания.

В настоящее время автомобиль уже извлекли из реки. Информации о состоянии водителя нет, по словам очевидцев он пострадал.

 


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