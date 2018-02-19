В Прокопьевске автомобиль улетел с моста в реку

Инцидент произошел поздним вечером 18 февраля в Зенковском районе города в около здания №40 по улице Переходная.

По информации ГИБДД Кузбасса, в 23:35 таксист на автомобиле ВАЗ-2109, двигаясь в направлении улицы Верхней, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. В результате машина съехала с моста в реку. Как отметили в ведомстве, авария произошла в условиях снегопада, на данном участке дороги зафиксированы недостатки зимнего содержания.

В настоящее время автомобиль уже извлекли из реки. Информации о состоянии водителя нет, по словам очевидцев он пострадал.