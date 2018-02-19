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В Новокузнецке полураздетая женщина кидалась под колеса проезжавших машин

19 февраля 2018 в 16:12

Около 4 часов ночи на остановке «Стадион» местные водители заметили на дороге женщину. Она металась по проезжей части, пряталась в сугробах, а затем резко выскакивала навстречу проезжавшим авто, тем самым создавая аварийную ситуация.

По словам очевидцев, женщина была явно не в себе. Несмотря на мороз, на ней было легкое платье, и не было обуви. Свидетели предположили, что горожанка находилась в состоянии наркотического опьянения.

В результате женщина с криками о помощи забежала на АЗС, откуда ее забрала бригада скорой помощи. Дальнейшая судьба новокузнечанки пока неизвестна.

 

 

Фото: «ВКонтакте»


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