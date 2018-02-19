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26 кузбасских школ закрыли на карантин

19 февраля 2018 в 17:03

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора, меры были предприняты в связи с превышением эпидемиологического порога на 19 территориях.

На сегодня закрыты школы в Белове, Краснобродском, в Беловском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском и Яшкинском районах. Образовательные учреждения полностью не функционируют. Также частично закрываются классы в Кемерове и Яшкинском районе.

Кроме того, ограничения введены в четырёх дошкольных образовательных учреждениях региона. 


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