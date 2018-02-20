К Кемерове произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Вечером 19 февраля на проспекте Ленина в областной столице столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Toyota Raum, двигавшаяся со стороны Пионерского бульвара в направлении улицы 9 января, поворачивая налево во двор, не пропустила двигавшийся в обратном направлении Toyota Land Cruiser Prado. В результате столкновения Prado отбросило на стоявший Mercedes Benz.

Известно, что в аварии пострадала женщина 1982 года рождения, которая находилась за рулём Toyota Raum, она госпитализирована. Остальные участники ДТП, в том числе 4-месячный малаш, находившийся в Toyota Land Cruiser Prado, травм не получили.

Фото: «Регион-42»