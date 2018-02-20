Большегрузам запретили въезд в Кемерово

Как сообщили в администрации Кемерова, вступило в силу ограничение на въезд в город большегрузного транспорта. Оно коснется часов пик, а именно с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, и будет действовать до 1 апреля.

Об изменениях автомобилистов предупреждают информационные щиты. Отмечается, что меры предприняты для того, чтобы освободить дороги от транзитного транспорта в период максимальной нагрузки.

Для фур организовано семь стояночных площадок на въездах в город. Однако возможен и объезд Кемерова через Томск по трассам Р 255 (Новосибирск — Томск), Р 398 (Новосибирск — Томск) и 1Р 400 (Томск — Мариинск).