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Большегрузам запретили въезд в Кемерово

20 февраля 2018 в 11:32

Как сообщили в администрации Кемерова, вступило в силу ограничение на въезд в город большегрузного транспорта. Оно коснется часов пик, а именно с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, и будет действовать до 1 апреля.

Об изменениях автомобилистов предупреждают информационные щиты. Отмечается, что меры предприняты для того, чтобы освободить дороги от транзитного транспорта в период максимальной нагрузки.

Для фур организовано семь стояночных площадок на въездах в город. Однако возможен и объезд Кемерова через Томск по трассам Р 255 (Новосибирск — Томск), Р 398 (Новосибирск — Томск) и 1Р 400 (Томск — Мариинск).


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