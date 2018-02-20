В центре Кемерова на сутки ограничат движение

Как сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции, ограничение будет действовать с 20:00 20 февраля до 15:00 21 февраля и коснется нескольких участков дорог в центре города.
Так движение будет ограничено на:
- Притомской набережной (от Парка чудес в сторону Мемориала славы воинов-кузбассовцев);
- улице Арочной (в сторону площади Пушкина);
- улице Островского (от пересечения с улицей Весенней);
- улице Орджоникидзе.
Водителей просят заранее продумывать маршрут с учётом изменений.
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