В центре Кемерова на сутки ограничат движение

Как сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции, ограничение будет действовать с 20:00 20 февраля до 15:00 21 февраля и коснется нескольких участков дорог в центре города.

Так движение будет ограничено на:

- Притомской набережной (от Парка чудес в сторону Мемориала славы воинов-кузбассовцев);

- улице Арочной (в сторону площади Пушкина);

- улице Островского (от пересечения с улицей Весенней);

- улице Орджоникидзе.

Водителей просят заранее продумывать маршрут с учётом изменений.