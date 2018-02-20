В Междуреченске пассажир избил несговорчивого таксиста

Житель Междуреченска с кулаками набросился на водителя такси за то, что тот высадил его на полпути.

22-летний кузбассовец заказал такси, однако всю стоимость поездки оплатить не смог. Когда водитель попросил его покинуть автомобиль, злоумышленник набросился на мужчину с кулаками и стал кулаками избивать его по голове и лицу.

Когда нападавший скрылся, таксист сообщил о случившемся диспетчеру, тот вызвал сотрудников вневедомственной охраны.

Уже через пять минут нападавший был задержан гвардейцами. Выяснилось, что ранее дебошир уже был судим, в настоящее время им занимаются сотрудники полиции.