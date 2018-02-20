В Новокузнецке столкнулись БелАЗ и иномарка: есть погибшие

Смертельное ДТП произошло утром 20 февраля на технологической дороге разреза «Бунгурский».

В результате столкновения БелАЗа и иномарки погибли два человека. Ещё один участник аварии получил травмы, он доставлен в больницу. Известно, что в легковом автомобиле ехали новокузнечане, работавшие на угольном предприятии.

В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Глава города Сергей Кузнецов уже потребовал от собственников угольных компаний принять дополнительные меры по организации безопасного движения грузового и личного автотранспорта на технологических дорогах. Как уточнили в администрации Новокузнецка, семьям погибших будет оказана материальная помощь.