В Кузбассе с 1 марта увеличат зарплаты бюджетникам

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По словам главы Кузбасса, с весны будет увеличена заработная плата ряду работников бюджетной сферы.

- С 1 марта 2018 мы увеличиваем минимальную зарплату на 15% помощникам воспитателей в детских садах, поварам, кухонным работникам, сотрудникам социальной защиты, архива, работникам ветеринарной службы, лаборантам медучреждений, инспекторам центра занятости, сотрудникам МФЦ, психологам, социальным педагогам профобразования, бухгалтерам, инспекторам по кадрам бюджетных учреждений, тренерам, инструкторам, персоналу спортивных учреждений и ряду других сотрудников, работающих в бюджетной сфере, - рассказал губернатор на вчерашнем совещании.

Также в администрации добавили, что вопросы, касающиеся начисления заработных плат, кузбассовцы могут задать начальнику отдела оплаты труда и уровня жизни департамента труда и занятости населения области по телефону: 8 (3842) 58-75-80, или в приёмную: 8 (3842) 58-72-83.

Фото: Администрация Кемеровской области