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В Кузбассе под колесами поезда погиб мужчина

21 февраля 2018 в 11:22

ЧП произошло 16 февраля на станции Анжерская.

Предварительно установлено, что 56-летний мужчина шёл по обочине железнодорожных путей в непосредственной близости от рельсов. Машинист подал предупреждающие сигнал и экстренно затормозил, однако это не помогло избежать наезда. В результате кузбассовец скончался.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по её результатам.


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