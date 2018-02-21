В Кузбассе под колесами поезда погиб мужчина

ЧП произошло 16 февраля на станции Анжерская.

Предварительно установлено, что 56-летний мужчина шёл по обочине железнодорожных путей в непосредственной близости от рельсов. Машинист подал предупреждающие сигнал и экстренно затормозил, однако это не помогло избежать наезда. В результате кузбассовец скончался.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по её результатам.