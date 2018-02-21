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Сотрудник ГИБДД Кузбасса пойман на употреблении гашиша

21 февраля 2018 в 14:13

За хранение и перевозку наркотических средств мужчине назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Из госавтоиспекции он уволен.

В поле зрения правоохранительных органов попал 27-летний сотрудник ДПС ГИБДД Беловского района. Полицейские узнали, что он хранит и употребляет наркотики. В ходе досмотра в салоне автомобиля подозреваемого был обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета. Аналогичный сверток находился под автомобилем. Позже эксперты установили, что изъятое вещество – гашиш.

Кроме того, оказалось, что ДПСник находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Кузбассовец был признан виновным по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств) и немедленно уволен из правоохранительных органов.


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