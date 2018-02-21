Пожилая женщина полчаса пролежала без сознания в кузбасском ТЦ (видео)

В Ленинске-Кузнецком в торговом центре "Фабрика" на улице Телефонной днем 21 февраля потеряла сознание пожилая женщина.

Свидетели произошедшего выложили в социальные сети видео, как пенсионерку увозит карета скорой помощи.

Известно, что около полудня одной из посетительниц ТЦ внезапно стало плохо, и она упала. По словам очевидцев, до приезда медиков пенсионерка пролежала на полу торгового центра без сознания около 30 минут.

По предварительным данным, жительница кузбасса находится в тяжелом состоянии.

Видео: «ВКонтакте»