Школы Кемерова закрыли на карантин

Карантин объявлен во всех общеобразовательных учреждениях областной столицы с 22 февраля. Причиной стал высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как уточнили в администрации, с 22 февраля все 69 школ Кемерова будут закрыты на карантин на основании приказа Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий на период эпидемического подъёма гриппа и ОРВИ. Уточняется, что карантин будет действовать до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Детские сады города продолжат работу, однако в них будет усилена профилактика, соблюдение санитарно-гигиенических требований и витаминизация блюд.