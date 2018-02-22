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Школы Кемерова закрыли на карантин

22 февраля 2018 в 09:12

Карантин объявлен во всех общеобразовательных учреждениях областной столицы с 22 февраля. Причиной стал высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как уточнили в администрации, с 22 февраля все 69 школ Кемерова будут закрыты на карантин на основании приказа Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий на период эпидемического подъёма гриппа и ОРВИ. Уточняется, что карантин будет действовать до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Детские сады города продолжат работу, однако в них будет усилена профилактика, соблюдение санитарно-гигиенических требований и витаминизация блюд.


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