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В Кузбасском заповеднике найдены человеческие останки и кровь

22 февраля 2018 в 10:25

Местные СМИ со ссылкой на родственников работника «Кузнецкого Алатау» сообщили, что 2 февраля на территории заповедника были обнаружены сгоревшие постройки, следы крови и человеческие кости.

Как пишет "Город Nовостей", мужчина уехал дежурить на 28 января, и в последний раз звонил 1 февраля, уверяя, что у него все хорошо. На следующий день кордон был найден уничтоженным. Помимо жилища егерей, сгорели гостевой домик и баня, а в груде пепла было найдено сгоревшее ружье.

Информатор считает, что в заповеднике произошло убийство. Известно, что незадолго до происшествия погибший рассказывал, что видел на реке неопознанный вертолет. Когда сотрудник заповедника попытался приблизиться к нему, ему «предупредили, что делать этого не следует» автоматной очередью.


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