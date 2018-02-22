Трамвай протаранил фуру в Кемерове

ДТП в Рудничном районе стало причиной серьёзной пробки.

Около 16:00 22 февраля на перекрёстке проспект Шахтёров — улица Нахимова — Рутгерса — Логовое шоссе столкнулись трамвай и фура. Из-за столкновения транспортных средств на дороге образовался затор, пробка протянулась до Кузнецкого моста.

По информации местных СМИ, ситуация осложняется еще и тем, что на Логовом шоссе сломалась отечественная легковушка. Сильнейший затор также образовался на Кузнецком проспекте в районе вокзала.

Фото: «Вконтакте» - «Регион-42»