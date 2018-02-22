Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Трамвай протаранил фуру в Кемерове

Трамвай протаранил фуру в Кемерове

22 февраля 2018 в 16:50

ДТП в Рудничном районе стало причиной серьёзной пробки.

Около 16:00 22 февраля на перекрёстке проспект Шахтёров — улица Нахимова — Рутгерса — Логовое шоссе столкнулись трамвай и фура. Из-за столкновения транспортных средств на дороге образовался затор, пробка протянулась до Кузнецкого моста.

По информации местных СМИ, ситуация осложняется еще и тем, что на Логовом шоссе сломалась отечественная легковушка. Сильнейший затор также образовался на Кузнецком проспекте в районе вокзала.

 

 

Фото: «Вконтакте» - «Регион-42»


Читайте также

Content 1
Пожилая женщина полчаса пролежала без сознания в кузбасском ТЦ (видео)
Content 3a05f35b da02 48e7 a4f2 1cb93e433ac2 cx0 cy5 cw0 w1023 r1 s
Школы Кемерова закрыли на карантин
Content 1
В Кузбасском заповеднике найдены человеческие останки и кровь
Content 1
Кемеровчанка неделю жила с трупом в квартире

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?