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В Чебулинском районе в страшной аварии пассажирского автобуса и фуры погибли 6 человек

23 февраля 2018 в 10:35

Сегодня ночью, около 1:00, на кузбасском участке трассы Новосибирск - Иркутск произошло страшное ДТП, в котором шесть участников аварии скончались, еще 13 были травмированы. В Чебулинском районе автобус, перевозивший туристов из Красноярского края в Шерегеш, столкнулся со встречным грузовиком. По предварительной информации, автобус занесло и вынесло на встречную полосу, по которой ехала фура VOLVO.

В пассажирском автобусе ехали 50 человек и 2 водителя. Крупное ДТП унесло жизни шести человек (в том числе водителя грузовика). 13 человек получили различные травмы.

По заявлению сотрудника турфирмы, организовавшей поездку, управлял автобусом опытный водитель. Все пассажиры были застрахованы перевозчиком.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Вконтакте


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