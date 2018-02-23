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В Юрге школьники забрались на крышу здания супермаркета

23 февраля 2018 в 10:51

В Юрге 14-летние братья решили посмотреть на город с высоты. Ради этого они залезли на крышу торгового здания. На подростков, разгуливающих по краю крыши, обратила внимание директор магазина и заявила в полицию.

Сотрудники супермаркета уговорили ребят спуститься с крыши. Один из мальчиков при спуске поранил руку, медики оказали ему помощь.

Правоохранителям близнецы пояснили, что просто хотели полюбоваться городом. Родители школьников получили штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию подростков. 


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