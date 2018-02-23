После аварии в Кузбассе туристического автобуса и грузовика открыта прямая линия

Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, после страшной аварии, произошедшей ночью в Кузбассе, открыта прямая линия. По телефону (8-391) 275-16-17 можно узнать о пассажирах, получить психологическую помощь.

Авария с участием автобуса с туристами и фуры случилась ночью в Чебулинском районе. Пять человек погибли на месте, один позже скончался в больнице. Всех нуждающихся в медицинской помощи госпитализировали. В настоящий момент трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. До того как пассажиров, находившихся в удовлетворительном состоянии после аварии, забрал выехавший из Красноярска автобус, администрацией Чебулинского района было организовано питание.