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После аварии в Кузбассе туристического автобуса и грузовика открыта прямая линия

23 февраля 2018 в 11:17

Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, после страшной аварии, произошедшей ночью в Кузбассе, открыта прямая линия. По телефону (8-391) 275-16-17 можно узнать о пассажирах, получить психологическую помощь.

Авария с участием автобуса с туристами и фуры случилась ночью в Чебулинском районе. Пять человек погибли на месте, один позже скончался в больнице. Всех нуждающихся в медицинской помощи госпитализировали. В настоящий момент трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. До того как пассажиров, находившихся в удовлетворительном состоянии после аварии, забрал выехавший из Красноярска автобус, администрацией Чебулинского района было организовано питание. 


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