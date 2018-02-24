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На трассе в Кузбассе два человека погибли в аварии, трое пострадали

24 февраля 2018 в 16:29

Происшествие случилось в четверг вечером на автодороге Кемерово – Промышленная, неподалеку от Пинигино. По предварительным данным, автоледи, управлявшая автомобилем Suzuki Grand Vitara, потеряла управление, и автомобиль вылетел на встречку.

В результате иномарка въехала в автомобиль Nissan AD. Два человека – водитель Сузуки и пассажирка Ниссана – скончались на месте. Еще три человека госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Вконтакте


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