На трассе в Кузбассе два человека погибли в аварии, трое пострадали

Происшествие случилось в четверг вечером на автодороге Кемерово – Промышленная, неподалеку от Пинигино. По предварительным данным, автоледи, управлявшая автомобилем Suzuki Grand Vitara, потеряла управление, и автомобиль вылетел на встречку.

В результате иномарка въехала в автомобиль Nissan AD. Два человека – водитель Сузуки и пассажирка Ниссана – скончались на месте. Еще три человека госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Вконтакте