На трассе в Кузбассе два человека погибли в аварии, трое пострадали

Происшествие случилось в четверг вечером на автодороге Кемерово – Промышленная, неподалеку от Пинигино. По предварительным данным, автоледи, управлявшая автомобилем Suzuki Grand Vitara, потеряла управление, и автомобиль вылетел на встречку.
В результате иномарка въехала в автомобиль Nissan AD. Два человека – водитель Сузуки и пассажирка Ниссана – скончались на месте. Еще три человека госпитализированы.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: Вконтакте
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