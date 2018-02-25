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В Кемерове при возгорании частной бани пострадала женщина

25 февраля 2018 в 17:05

Пожар случился вчера вечером в пос.Комиссарово областной столицы. Сигнал о том, что в поселке загорелась частная баня, поступил пожарным в 20:20. В 20:36 огонь был полностью потушен силами семи сотрудников МЧС с двумя единицами техники.

Информация о происшествии появилась и в соцсети. Очевидцы сообщили, что на месте пожара работали и врачи скорой помощи, которые госпитализировали пожилую женщину.

Все обстоятельства происшедшего выясняются.

Фото: Вконтакте


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