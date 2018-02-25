В Кемерове при возгорании частной бани пострадала женщина

Пожар случился вчера вечером в пос.Комиссарово областной столицы. Сигнал о том, что в поселке загорелась частная баня, поступил пожарным в 20:20. В 20:36 огонь был полностью потушен силами семи сотрудников МЧС с двумя единицами техники.
Информация о происшествии появилась и в соцсети. Очевидцы сообщили, что на месте пожара работали и врачи скорой помощи, которые госпитализировали пожилую женщину.
Все обстоятельства происшедшего выясняются.
Фото: Вконтакте
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы