Вор в Прокопьевске три раза проник в один и тот же дом

В Прокопьевске задержан 40-летний рецидивист, который трижды незаконно проник в дом соседа и вынес ценные вещи.

В поселке Ясная Поляна мужчина обратился к полицейским, когда обнаружил, что из его дома пропала техника. Дом пустовал с декабря прошлого года, поэтому когда именно были похищены вещи, пострадавший сказать не смог.

Полицейские оперативно нашли подозреваемого, 40-летнего мужчину. Он рассказал, что трижды проникал в пустой дом. В результате он забрал холодильник, музыкальный центр, посуду, телевизор, дрель и другие ценные вещи.

Часть вещей злоумышленник продал, часть оставил себе или подарил.

Ранее подозреваемый уже был судим за кражи. Сейчас он может лишиться свободы сроком до шести лет.