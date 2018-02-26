В Белове иномарка сбила троих детей

О ДТП сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте», они же опубликовали фото с места аварии.

По словам свидетелей, около 19:00 22 февраля на пешеходном переходе рядом с центральным Домом культуры автомобиль Mercedes сбил троих детей, переходивших дорогу. По утверждению очевидцев, иномарка двигалась с явным превышением скорости. Они же сообщили, что двое пострадавших отделались ушибами, третьего ребёнка карета скорой помощи забрала с переломом ноги.

В настоящее время официальной информации о случившемся нет.

Фото: «ВКонтакте»