В центре Кемерова столкнулись иномарка и троллейбус

ДТП произошло около 9:30 26 февраля. На улице Красноармейской столкнулись троллейбус №1 и Kia Rio.

По предварительной версии, водитель Kia затормозил перед пешеходным переходом, а водитель троллейбуса не смог оперативно отреагировать и врезался в иномарку. В результате столкновения иномарка оказалась на пешеходном переходе.

В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Фото: "ВКонтакте"