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В центре Кемерова столкнулись иномарка и троллейбус

26 февраля 2018 в 11:00

ДТП произошло около 9:30 26 февраля. На улице Красноармейской столкнулись троллейбус №1 и Kia Rio.

По предварительной версии, водитель Kia затормозил перед пешеходным переходом, а водитель троллейбуса не смог оперативно отреагировать и врезался в иномарку. В результате столкновения иномарка оказалась на пешеходном переходе.

В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено. На месте аварии работают сотрудники полиции.

 

 

Фото: "ВКонтакте"


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