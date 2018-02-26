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В Междуреченске при пожаре погибли два инвалида

26 февраля 2018 в 12:17

Трагедия произошла утром 25 февраля в частном жилом доме по улице Глинки.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 8:29. Уже в 8:46 пожар был потушен силами 15 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

После того, как огонь был потушен, в доме были найдены тела хозяев - 75-летней женщины и проживавшего с ней 65-летнего мужчины. Известно, что оба погибших были инвалидами.

По предварительным данным МЧС, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.


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