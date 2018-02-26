Кузбассовец, обвиняемый в сбыте наркотиков, покончил с собой накануне суда

Инцидент произошел в Зенковском районе Прокопьевска 22 февраля. 35-летний местный житель свел счеты с жизнью за несколько дней до судебного заседания.

Осенью 2017 года бывший дворник стал обвиняемым по делу о незаконном обороте наркотиков. Как рассказали друзья погибшего, неизвестный наркоман попросил прокопчанина нарвать полпакета конопли и отнести его на определенный адрес. За услуги задержанному пообещали 2 литра спирта, однако доставить «посылку» он не успел – по дороге его задержали полицейские.

Друзья покончившего с собой мужчины предположили, что за несколько дней до суда у кузбассовца сдали нервы. Подробности случившегося уточняются.