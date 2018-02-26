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Из Кемерова запустят прямые автобусы до новосибирского аквапарка и IKEA

26 февраля 2018 в 14:04

С 10 марта от кемеровского автовокзала начнут ходить автобусы до магазина мебели IKEA и аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Рейсы будут организованы по субботам и воскресеньям.

Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», реализация билетов на данный рейс будет открыта за 30 дней. Так, билеты на первый рейс 10 марта уже доступны в кассах автовокзала.

Стоимость билета из Кемерова в одном направлении составит 750 рублей, в обоих направлениях – 1400 рублей. От Промышленновской АС стоимость полного билета составит 600 рублей, в обоих направлениях — 1100. Отмечается, что на детский билет действует скидка 50%.

Время отправления от кемеровского автовокзала 6:30, от Промышленновской автостанции —7:55. В обратном направлении автобус поедет от аквапарка «Аквамир» в 17:00, а от магазина IKEA — в 17:30.


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