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В Новокузнецке назвали блюдо в честь хоккеиста Капризова

26 февраля 2018 в 11:48

Один из баров южной столицы Кузбасса объявил в Instagram о создании блюда в честь Кирилла Капризова, забившего золотой гол в финале Олимпиады.

Напомним, благодаря шайбе 20-летнего кузбассовца сборной России удалось впервые за долгое время взять золото. После триумфальной шайбы Капризова шеф-повар заведения  – давний болельщик хоккея –решил приготовить особенное блюдо. Он пожарил стейк из говядины в виде шайбы, положил его на баварские колбаски с тёртым хреном, и подал к нему салат.

Представители заведения отмечают, что стейк готовится девять минут и 41 секунду ровно столько же, сколько новокузнецкому хоккеисту понадобилось, чтобы забить победную шайбу. Блюдо назвали "Золотой гол с Капризе".

Стоит отметить, что шеф пообещал всю жизнь бесплатно кормить Кирилла Капризова блюдом, названным в его честь.

Фото: Instagram


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