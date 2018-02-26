Престарелый кемеровчанин зарубил топором возлюбленную

В южной столице Кузбассе перед судом предстанет 78-летний пенсионер. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, кузбассовец зарубил топором свою 86-летнюю сожительницу после того, ка она отказалась дать ему денег на продолжение банкета. До этого мужчина выпил пива, однако этого ему показалось мало. Пара начала ругаться, и входе ссоры обвиняемый взял топор и нанёс потерпевшей несколько ударов. Затем мужчина положил орудие преступления в сумку и отправился на вокзал в надежде скрыться.

Окровавленную пострадавшую обнаружила соседка. Она вызвала скорую помощь и полицию, однако помочь женщине медики не смогли – она скончалась в больнице.

В это время сотрудники полиции задержали виновного. После прохождения через рамку металлоискателя правоохранители обнаружили в его сумке топор с пятнами крови, мужчина сразу признался в содеянном. Примечательно, что в ходе допроса задержанный переживал, что не вызвал сожительнице скорую помощь. В настоящее время пенсионер находится под стражей.