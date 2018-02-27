За ночь в Кемерове сгорело три авто, в том числе эвакуатор

В ночь с 26 на 27 февраля в областной столице сгорело три автомобиля. По предварительным сведениям, во всех случаях причиной является поджог.

Так, в 2:36 на Кольцевом проезде загорелся эвакуатор «ГАЗель». Пожар ликвидировали уже в 2:44 силами семи сотрудников МЧС, однако транспортное средство восстановлению не подлежит – оно сгорело до тла.

Также в дворе одного из домов на проспекте Ленина загорелся автомобиле Volkswagen Tiguan, позже огонь перекинулся на стоящий рядом Ford Focus. В результате происшествия у Volkswagen выгорел моторный отсек и салон, у второй иномарки обгорел передний бампер.