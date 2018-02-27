В Новокузнецке вооруженный мужчина ограбил киоск

Инцидент произошел в Кузнецком районе южной столиц Кузбасса в ночь на 24 февраля.

Ночной грабитель швырнул в киоск на улице Обнорского бутылку с горючей жидкостью, а после чего начал стрелять в продавца из пистолета. Затем злоумышленник похитил деньги и скрылся, однако вскоре был задержан.

Несмотря на опасение следствия, что задержанный продолжит преступную деятельность, до вынесения приговора подозреваемый останется на свободе. Примечательно, что потерпевшие отказались принимать участие в судебном разбирательстве.