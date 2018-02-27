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В Новокузнецке вооруженный мужчина ограбил киоск

27 февраля 2018 в 13:04

Инцидент произошел в Кузнецком районе южной столиц Кузбасса в ночь на 24 февраля.

Ночной грабитель швырнул в киоск на улице Обнорского бутылку с горючей жидкостью, а после чего начал стрелять в продавца из пистолета. Затем злоумышленник похитил деньги и скрылся, однако вскоре был задержан.

Несмотря на опасение следствия, что задержанный продолжит преступную деятельность, до вынесения приговора подозреваемый останется на свободе. Примечательно, что потерпевшие отказались принимать участие в судебном разбирательстве.


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