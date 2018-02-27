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В Кемерове арестовали виновного в ДТП с шестью погибшими

27 февраля 2018 в 14:33

Суд избрал меру пресечения в отношении водителя, который 23 февраля устроил аварию с пассажирским автобусом и грузовиком.

По версии следствия, 33-летний водитель автобуса из Красноярска не справился с управлением и врезался во встречную фуру Volvo. В результате столкновения транспортных средств погибли шесть человек, еще пятнадцать пострадали.

Как сообщили в ГУ МВД, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что фигурант проживает в другом регионе и может скрыться от правоохранительных органов.

Напомним, ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю было предъявлено обвинение. Ближайшие два месяца фигурант проведет в следственном изоляторе Кемерова.

Фото: ВКонтакте - Регион-42


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