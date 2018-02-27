Гостиница «Кристалл» ушла с молотка за 88 млн рублей

Владельцем отеля стал единственный участник торгов – Агентство реализации долгового имущества.

Обанкротившийся ООО "Гостиничный комплекс "Кристалл" ушел с молотка на торгах за 88,4 миллиона рублей. Владельцем здания стала деловая компания, являющаяся крупнейшим кредитором "Кристалла".

Напомним, что требования компании к обанкротившемуся предприятию составляли 94 миллиона рублей. Привлеченный в ходе банкротного процесса эксперт оценил гостиничный комплекс в 104 миллиона рублей, однако в итоге кредитору он достался по более низкой стоимости.

Агентство реализации долгового имущества приобрело несколько нежилых помещений в кемеровском бизнес-центре на 12–14 этажах общей площадью более 1 700 квадратных метров. Помимо этого, компания получила доли в праве общей долевой собственности на два земельных участка.