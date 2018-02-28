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ДТП на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий (видео)

28 февраля 2018 в 09:40

Серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло утром 28 февраля утром на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. По словам очевидцев, первые две машины притерлись, третий автомобиль начал притормаживать перед ними, а сзади в него на полной скорости въехала еще одна машина. Кузбассовцы предположили, что причиной массовой аварии стала высокая колейность дороги и большая скорость движения автомобилей участников аварии.

По предварительной информации, пассажирку одного из автомобилей увезли в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото, видео: YouTube


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