ДТП на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий (видео)

Серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло утром 28 февраля утром на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. По словам очевидцев, первые две машины притерлись, третий автомобиль начал притормаживать перед ними, а сзади в него на полной скорости въехала еще одна машина. Кузбассовцы предположили, что причиной массовой аварии стала высокая колейность дороги и большая скорость движения автомобилей участников аварии.

По предварительной информации, пассажирку одного из автомобилей увезли в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото, видео: YouTube