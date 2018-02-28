Ревнивец из Киселёвска сломал челюсть сопернику

46-летний кузбассовец предстанет перед судом за то, что сломал челюсть любовнику своей девушки. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. Он рассказал, что травму получил травму в ходе драки, и медики сообщили о случившемся в полицию.

Выяснилось, что 39-летний житель Киселевска находился у себя дома, когда в помещение вошёл знакомый и стал обвинять хозяина в том, что тот встречается с его подругой. Между мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку, в ходе которой гость нанёс удар кулаком по лицу своего оппонента.

Медики диагностировали у пострадавшего диагностировали закрытый перелом нижней челюсти. Полицейские задержали травмировавшего его кузбассовца, своей вины мужчина не стал отрицать. Ревнивцу предъявлено обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.