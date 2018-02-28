Житель Берёзовского унёс домой мультикассу

Инцидент произошел в декабре прошлого года в поселке Октябрьском. 30-летний кузбассовец похитил из местного магазина терминал оплаты.

По информации ГУ МВД Кузбасса, на момент похищения в мультикассе находилось около 50 тысяч рублей, общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности продавца магазина, откуда была совершена кража. Женщина запомнила марку, цвет и госномер машины преступника. Полицейские и сотрудники Росгвардии перекрыли все выезды из города и нашли разыскиваемый автомобиль. Водитель увеличил скорость и попытался уйти от погони, однако в итоге был остановлен.

В кустах возле дороги была правоохранители обнаружили вскрытую мультикассу – часть денег кузбассовец оттуда уже достал. Злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы.