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Житель Берёзовского унёс домой мультикассу

28 февраля 2018 в 12:15

Инцидент произошел в декабре прошлого года в поселке Октябрьском. 30-летний кузбассовец  похитил из местного магазина терминал оплаты.

По информации ГУ МВД Кузбасса, на момент похищения в мультикассе находилось около 50 тысяч рублей, общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности продавца магазина, откуда была совершена кража. Женщина запомнила марку, цвет и госномер машины преступника. Полицейские и сотрудники Росгвардии перекрыли все выезды из города и нашли разыскиваемый автомобиль. Водитель увеличил скорость и попытался уйти от погони, однако в итоге был остановлен.

В кустах возле дороги была правоохранители обнаружили вскрытую мультикассу – часть денег кузбассовец оттуда уже достал. Злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы.


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