В Кузбассе во время купания утонул 11-месячный младенец

По факту гибели ребенка следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело. По предварительным данным, мальчик умер от асфиксии.

По версии следствия, во время купания сына женщина на несколько минут она ушла на кухню, а когда вернулась в ванную комнату, то увидела ребёнка, лежащим лицом в воде. Мать вызвала скорую помощь, в это время отец малыша попытался оказать ему первую помощь. Врачи несколько часов боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отмечается, что семья характеризуется положительно, в поле зрения сотрудников полиции ранее не попадала. Женщина сотрудничает со следствием, поясняя, что не могла предположить такого исхода, так как оставила ребёнка лишь на несколько минут.