Рэкет жив: предпринимателя из Новокузнецка обложили «данью»

Пятеро жителей южной столицы Кузбасса предстанут перед судом. Злоумышленники вымогали деньги у местного предпринимателя, ежемесячно увеличивая требования.

По версии следствия, осенью 2016 года 42-летний ранее судимый новокузнечанин поручил своим пятерым знакомым запугать местного предпринимателя и заставить платить ему деньги. Когда потерпевший отказался, ему пргрозили пистолетом и несколько раз ударили по голове, сломав нос и причинив сотрясение мозга. В итоге бизнесмен согласился отдать вымогателям 10 тысяч рублей.

При новой встрече налетчики забрали уже 20 тысяч рублей и сказали, что впоследствии увеличат сумму. После этого потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели спецоперацию по задержанию группы вымогателей. При досмотре в машине у одного из задержанных стражи порядка изъяли пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а у другого обнаружили более 20 различных боеприпасов. В результате все 6 злоумышленников были доставлены в отдел полиции.

Примечательно, что организатор заключил с прокурором досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Дело в отношении его подельников передано в суд, им грозит до семи лет лишения свободы.