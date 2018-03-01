Прокопчанин зарезал бывшую супругу на улице

Мужчина нанес женщине не менее 20 ударов ножом, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

По версии следствия, 56-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице экс-супругу. Между бывшими супругами завязался конфликт, в ходе которого прокопчанин схватил нож, нанёс женщине не менее 20 ударов и скрылся с места преступления. Тело нашла соседка, которая и вызвала полицию.

Выяснилось, супруги прожили 20 лет в законном браке, вырастили двоих детей. После развода отношения осложняло то, что они были вынуждены жить в доме на двух хозяев, были соседями.

Задержанный не признал свою вину и даже пытался запутать следствие, утверждая, что был вынужден при помощи ножа обороняться от экс-жены. Однако следователи опровергли его слова. Дело направлено в суд.