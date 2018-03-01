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Более 200 образовательных учреждений Кузбасса закрыты на карантин

01 марта 2018 в 11:44

Крайние меры обусловлены высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Так, на карантин закрыты 170 школ, девять школ-интернатов и 18 детских садов. Также частично закрыты 8 классов в трёх школах, а в 43 дошкольных учреждениях приостановлена работа 85 групп.

Как отметили в Роспотребнадзоре, только с 19 по 25 февраля с симптомами обратились в больницы 3 130 человек. Отмечается также активизация вирусов гриппа - с таким диагнозом госпитализировано 22 человека, в том числе 9 детей.


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