Более 200 образовательных учреждений Кузбасса закрыты на карантин

Крайние меры обусловлены высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Так, на карантин закрыты 170 школ, девять школ-интернатов и 18 детских садов. Также частично закрыты 8 классов в трёх школах, а в 43 дошкольных учреждениях приостановлена работа 85 групп.

Как отметили в Роспотребнадзоре, только с 19 по 25 февраля с симптомами обратились в больницы 3 130 человек. Отмечается также активизация вирусов гриппа - с таким диагнозом госпитализировано 22 человека, в том числе 9 детей.