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Автопарк Кузбасса пополнили 28 новых автобусов НЕФАЗ

01 марта 2018 в 15:41

Автобусы куплены в честь 75-летнего юбилея Кузбасса. На эти цели было направлено более 195 миллионов рублей из средств областного бюджета.

Как сообщили в областной администрации, первый заместитель губернатора Владимир Чернов вручил в обладминистрации ключи от 28 новых автобусов представителям государственных и муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий региона.

Автобусы работают на дизельном топливе, имеют большую вместимость, в том числе приспособлены для инвалидов-колясочников. Особенностью стало то, что в них есть автоматическая система обнаружения и тушения пожара. Это позволит быстро реагировать и автоматически тушить возгорание.

Новые НЕФАЗы направились в различные города и районы региона, они будут отправляться по городским и междугородним маршрутам.

Фото: администрация Кемеровской области


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