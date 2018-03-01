Кемеровский бизнесмен убит в подъезде дома

Известно, что убитый был предпринимателем, однако у него также имелся и нелегальный топливный бизнес. Кроме того, кузбассовец занимался мошенничеством в сфере автострахования.

Кемеровский «теневой» предприниматель получил огнестрельное ранение в живот в подъезде одного из жилых домов. Чуть позже он скончался в больнице, не приходя в сознание. В настоящее время подозреваемые задержаны. Личность двух мужчин следователям удалось установить после изучения личности потерпевшего и круга его общения.

По версии следствия, череда событий, которая привела к убийству, началась с того, что потерпевший перестал общаться с ранее судимым знакомым. Ранее тот помогал ему «решать проблемы» и после отказа делиться прибылью решил отомстить бывшему компаньону. Подозреваемый договорился с ранее судимым приятелем о совместном совершении преступления. К "делу" они также привлекли водителя из другого региона для того.

10 февраля обвиняемый в подъезде дома потерпевшего спрятался на лестничном пролете и, как только тот зашел внутрь, выстрелил в него из обреза. Водитель увез исполнителя в безлюдный район города, где злоумышленник сжег свою одежду, затем переоделся в чистую, после чего избавился от предполагаемого орудия преступления. В этот же вечер они уехали в Шерегеш.

В настоящее время оба фигуранта находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение в групповом убийстве.