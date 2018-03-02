Легковушка врезалась в опору моста в Кузбассе: травмирован водитель

ДТП произошло вечером 1 марта в Анжеро-Судженске. На улице Балтийской ВАЗ-2115 врезался в опору железнодорожного моста на улице Балтийской.

Кадры с места происшествия выложили в социальную сеть очевидцы. По слова свидетелей, в результате случившегося водитель легковушки получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Пострадавший находится в реанимации.

Серьезные повреждения получил и автомобиль – машина буквально смята. Информация о причинах и обстоятельствах аварии уточняется.

Фото: соцсети