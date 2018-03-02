Суд вынес приговор мужчине, который перерезал горло парню в Кировском районе Кемерова

Выяснилось, что пенсионер совершил убийство, превысив пределы необходимой обороны. В качестве наказания суд назначил ему один год ограничения свободы.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», 30 октября в магазин на улице Инициативной забежал истекающий кровью молодой человек. Выяснилось, что у него было перерезано горло, парень скончался до прибытия скорой на полу торгового зала.

В ходе следствия был установлен виновный в смерти кемеровчанина. Им оказался знакомый убитого пенсионного возраста. Выяснилось, что с потерпевшим был знаком в течение года, и тот повадился занимать у него деньги. Затем знакомый перешел к прямым вымогательствам, приставляя нож к животу и требуя передачи денег. Ситуация повторялась каждый раз, когда обвиняемый получал пенсию. В день смерти потерпевший вновь постучался в дверь квартиры обвиняемого, а когда пенсионер его не впусти, повис на карнизе окна, пытаясь попасть в помещение.

Обвиняемый испугался за жизни себя и своей матери, так как молодой человек вел себя неадекватно. Он схватил кухонный нож и махнул им в сторону потерпевшего. Тот убежал, держась за шею. После этого пенсионер сам позвонил в полицию.

Как впоследствии показала экспертиза, потерпевший скончался от кровопотери в результате последствий колото-резаной раны. При этом в крови погибшего специалисты обнаружили морфин, что свидетельствовало об употреблении данного вещества незадолго до наступления смерти. Изучив обстоятельства трагедии, суд признал пенсионера виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны и назначил ему один год ограничения свободы.