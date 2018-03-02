В Кузбассе назначен новый глава Новокузнецкой транспортной прокуратуры

Приказом генерального прокурора России на должность Новокузнецкого транспортного прокурора назначена Ирина Геннадьевна Козлова.

Ирина Козлова родилась в селе Ивановка Алтайского края. Она окончила Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция», с 2001 года начала работать в органах прокуратуры. В настоящее время она носит чин «советник юстиции», также имеет знак отличия «За верность закону» II степени.

Ранее новый глава Новокузнечкой транспортной прокуратуры занимала должности помощника Славгородского межрайонного прокурора, прокурора отдела прокуратуры Алтайского края, помощника и заместителя Барнаульского транспортного прокурора.