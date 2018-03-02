В Кемерове обнаженный мужчина бегал по улице в мороз

Свидетелями необычного зрелища стали жители ФПК. По улице, несмотря на холодную погоду, бегал мужчина в одних трусах и носках.
Снимками неадекватного прохожего поделились свидетели «голого забега». Горожане предположили, что мужчина был выгнан из дома, а скорее всего, находился под действием запрещенных веществ. Помощь прохожих он отвергал.
По словам очевидцев, раздетый кемеровчанин звал полицию. В результате, на место прибыли стражи порядка и увезли мужчину. Его дальнейшая судьба и состояние здоровья пока неизвестны.
Фото: соцсети
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