В Кемерове обнаженный мужчина бегал по улице в мороз

Свидетелями необычного зрелища стали жители ФПК. По улице, несмотря на холодную погоду, бегал мужчина в одних трусах и носках.

Снимками неадекватного прохожего поделились свидетели «голого забега». Горожане предположили, что мужчина был выгнан из дома, а скорее всего, находился под действием запрещенных веществ. Помощь прохожих он отвергал.

По словам очевидцев, раздетый кемеровчанин звал полицию. В результате, на место прибыли стражи порядка и увезли мужчину. Его дальнейшая судьба и состояние здоровья пока неизвестны.

Фото: соцсети