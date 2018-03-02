Стали известны подробности гибели рабочего на котельной в Киселёвске

Выяснилось, что сотрудник котельной, который 1 марта погиб на рабочем месте, в момент случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что мастер котельной, увидев, что рабочий пьян, отстранила его от работы и вывела с рабочего места. Через некоторое время женщина заметила, что уголь по конвейерной ленте перестал идти. В угольном бункере она нашла рабочего уже мертвым.

По предварительной версии следствия, погибший самостоятельно вернулся в котельную и стал работать. Он попытался протолкнуть один из застрявших кусков угля, однако упал на ленту. Предположительно, кузбассовец погиб вследствие черепно-мозговой травмы.