Три легковушки и троллейбус столкнулись в центре областной столицы

Массовая авария с участием общественного электротранспорта и легковых авто случилась вчера поздним вечером в центре Кемерова, недалеко от перекрестка пр.Советский – ул.Кирова.

По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель иномарки Skoda Octavia. Он начал поворачивать налево, но не пропустил движущееся по встречке авто Hyundai Solaris. Последнее от удара вынесло на припаркованную легковушку Kia Ceed, а ее в свою очередь отбросило на троллейбус.

В ДТП травмированы водители автомобилей «Хендай» и «Киа». Они проходят лечение амбулаторно.

Фото: Вконтакте