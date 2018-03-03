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Три легковушки и троллейбус столкнулись в центре областной столицы

03 марта 2018 в 16:56

Массовая авария с участием общественного электротранспорта и легковых авто случилась вчера поздним вечером в центре Кемерова, недалеко от перекрестка пр.Советский – ул.Кирова.

По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель иномарки Skoda Octavia. Он начал поворачивать налево, но не пропустил движущееся по встречке авто Hyundai Solaris. Последнее от удара вынесло на припаркованную легковушку Kia Ceed, а ее в свою очередь отбросило на троллейбус.

В ДТП травмированы водители автомобилей «Хендай» и «Киа». Они проходят лечение амбулаторно.

Фото: Вконтакте


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